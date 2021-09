De Laurentiis e le telefonate con Spalletti | “Un argomento è bandito”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 settembre 2021) Il rapporto tra Aurelio Dee Lucianoal momento è idilliaco,più volte al giorno e grande intesa. Il momento è di quelli formidabili per la squadra partenopea che viaggia a pieno ritmo in campionato con 5 vittorie consecutive. Si vede che c’è armonia non solo tra tecnico e squadra, ma anche traed Aurelio Decome racconta Gazzetta dello Sport: “L’allenatore è riuscito a portarsi dalla sua parte tutta la squadra, alternative comprese. Il suo modo di fare ha rapito lo spogliatoio, favorito, certo, anche da questa partenza sparate che sta rendendo tutto più ‘arrapante’“. Il quotidiano rivela anche che c’è unche tra Denon viene mai affrontato: “Tra proprietà e ...