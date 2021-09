Cosa c’è da chiarire nella morte di Giacomo Sartori (Di sabato 25 settembre 2021) Il corpo di Giacomo Sartori, il ragazzo di 29 anni scomparso a Milano qualche giorno fa, è stato trovato a poco più di 100 metri dal luogo in cui era la sua auto. A terra, nel frutteto dell’agriturismo Cascina Caiella solo le chiavi della macchina e il telefono cellulare, lo stesso acceso e agganciato alla cella in zona fino a domenica mattina. Proprio la Volkswagen Polo grigia, regolarmente parcheggiata, era stata segnalata mercoledì scorso dal proprietario di una cascina che dà sulla strada e che si era preoccupato perché era lì da giorni, ferma. Il 29enne di Belluno, ma residente a Milano, aveva fatto perdere le sue tracce la sera di venerdì scorso. Ieri mattina il ritrovamento del suo corpo, privo di apparenti segni di violenza, sul quale sarà effettuato l’esame autoptico. L’ipotesi che prevale è che si tratti di un suicidio. Il corpo di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Il corpo di, il ragazzo di 29 anni scomparso a Milano qualche giorno fa, è stato trovato a poco più di 100 metri dal luogo in cui era la sua auto. A terra, nel frutteto dell’agriturismo Cascina Caiella solo le chiavi della macchina e il telefono cellulare, lo stesso acceso e agganciato alla cella in zona fino a domenica mattina. Proprio la Volkswagen Polo grigia, regolarmente parcheggiata, era stata segnalata mercoledì scorso dal proprietario di una cascina che dà sulla strada e che si era preoccupato perché era lì da giorni, ferma. Il 29enne di Belluno, ma residente a Milano, aveva fatto perdere le sue tracce la sera di venerdì scorso. Ieri mattina il ritrovamento del suo corpo, privo di apparenti segni di violenza, sul quale sarà effettuato l’esame autoptico. L’ipotesi che prevale è che si tratti di un suicidio. Il corpo di ...

