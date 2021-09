Colin In Black & White | nuove foto e una clip in anteprima della miniserie

(Di sabato 25 settembre 2021) Lainarriverà su Netflix il 29 ottobre e online sono state condivisee unain. Netflix, durante l'evento TUDUM, ha condiviso unaindiin, lache racconta gli annigiovinezza diKaepernick realizzata dallo stesso attivista insieme ad Ava Duvernay. Il video permette di scoprire qualche dettaglio in più dello stile scelto per la narrazione al centro delle puntate, in attesa del debutto in streaming. Il protagonista di ...

La miniserie Colin in Black & White arriverà su Netflix il 29 ottobre e online sono state condivise nuove foto e una clip in anteprima. Netflix, durante l'evento TUDUM, ha condiviso una clip in anteprima di Colin in Black & White, la miniserie che racconta gli anni della giovinezza di Colin Kaepernick realizzata dallo stesso attivista insieme ad Ava Duvernay. Il video permette di scoprire qualche dettaglio in più dello stile scelto per la narrazione al centro delle puntate, in attesa del debutto in streaming.