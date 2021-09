Ciclismo Mondiali 2021 | Matteo Trentin | “Dobbiamo evitare di portare Van Aert allo sprint La Danimarca è una delle squadre più forti”

(Di sabato 25 settembre 2021)si appresta a vivere un Mondiale da protagonista. Gli azzurri arrivano alla prova in linea con il ruolo di outsider e in tal senso il 32enne nativo di Borgo Valsugana potrebbe essere determinante sia per un’azione in prima persona che per sostenere Sonny Colbrelli. Nella conferenza stampa della vigiliaha spiegato quali saranno gli obiettivi degli azzurri: “Alla fine, la tattica di tutti sarà cercare didi portarsi Vanin un finale. Quello che Vanha fatto vedere nelle ultime tre settimane è impressionante. Ed è stato impressionante anche prima a dire il vero. Ha battuto tutti: scalatori, velocisti, cronoman. È ovvio che sia il favorito numero uno, in qualsiasi tipo di scenario devi giocartela con ...

Advertising

Eurosport_IT : ??????? L'Italia ai Mondiali di Ciclismo 2021: ?? Filippo Ganna - Prova a Cronometro (??) ?? Team Realy Misto ?? Filippo… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO MONDIALI U23, FILIPPO BARONCINI CAMPIONE DEL MONDO L'italiano ha corso in 3:37:36 #SkySport… - Palazzo_Chigi : Dopo lo straordinario #EuroRoad2021 di Trento, i Mondiali di ciclismo su strada si aprono al meglio con la vittoria… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2021 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini e Marta Bastianelli sfidano la corazzata ola… - sydbarrett76 : evenepoel è una testa di cazzo e prima o poi lo pagherà sto atteggiamento da primadonna #flanders2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Mondiali

Alle spalle delle due fuggitive un gruppetto con le nostre Eleonora Ciabocco e Francesca Barale. Backstedt e Schmid hanno un altro passo e per le avversarie non c'è nulla da fare. Come detto in ...La britannica Zoe Backstedt, già argento nella cronometro, ha vinto l'oro iridato nella categoria donne jr aididel Belgio. Il suo è un cognome famoso nel: il papà Magnus, svedese, aveva corso anche con la Liquigas e nel 2004, in maglia Alessio, vinse la Parigi - Roubaix. Backstedt ...Il romagnolo, alla sua ultima recita da c.t. della Nazionale azzurra, è parso molto fiducioso in vista della gara di domani.Zoe Backstedt trionfa nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo riservata alla categoria juniores femminile. La britannica è stata autrice di una gara da assoluta protagonista con un attacco corag ...