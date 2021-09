Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 settembre 2021)DEL 24 SETTEMBREORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLADIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUESTE ORE: IL PRIMO SULLA A12TARQUINIA, CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD VERSO TARQUINIA, NEL TRATTO INTERESSATO CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO; ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA VIA NEPESINA, CODE IN DIREZIONE DI VITERBO; UN TERZO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SONO COINVOLTE DUE AUTO SULLA TERZA CORSIA, CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO. E A PROPOSITO DEL RACCORDO, IL TRAFFICO RISULTA MOLTO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO: IN ESTERNA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E ...