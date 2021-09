Terribile incidente a Mugnano, schianto tra auto e moto: Giuseppe muore a 46 anni (Di venerdì 24 settembre 2021) Mugnano. Tragico incidente ieri sera a Mugnano, in provincia di Napoli, dove un uomo ha perso la vita. Si tratta di Giuseppe Caianello, 46 anni, rimasto coinvolto nello schianto tra un’auto e un motorino. A darne notizia è InterNapoli. Il sinistro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 settembre 2021). Tragicoieri sera a, in provincia di Napoli, dove un uomo ha perso la vita. Si tratta diCaianello, 46, rimasto coinvolto nellotra un’e unrino. A darne notizia è InterNapoli. Il sinistro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

