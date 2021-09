Scarsa disponibilità iPhone 13 su Amazon il 24 settembre e consegne in 1 o 2 mesi (Di venerdì 24 settembre 2021) Al day one delle vendite dei nuovi melafonini 2021, la disponibilità iPhone 13 su Amazon è a dir poco Scarsa. In questo venerdì 24 settembre sul noto store si sono riversati non pochi potenziali acquirenti dei dispositivi Apple, eppure molti di loro potrebbero non essere soddisfatti. Tra l’altro non si parla solo di poche unità pronte per la vendita ma anche di consegne a dir poco bibliche della merce. Della potenziale Scarsa presenza di scorte del nuovo iPhone 13 si era parlato a più riprese nella fase di pre-lancio dei nuovi melafonini. Alle difficoltà di approvvigionamento di componenti nella catena produttiva si è di certo poi affiancato anche il grosso interesse di pubblico per i successori degli iPhone 12. Il risultato è ora ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Al day one delle vendite dei nuovi melafonini 2021, la13 suè a dir poco. In questo venerdì 24sul noto store si sono riversati non pochi potenziali acquirenti dei dispositivi Apple, eppure molti di loro potrebbero non essere soddisfatti. Tra l’altro non si parla solo di poche unità pronte per la vendita ma anche dia dir poco bibliche della merce. Della potenzialepresenza di scorte del nuovo13 si era parlato a più riprese nella fase di pre-lancio dei nuovi melafonini. Alle difficoltà di approvvigionamento di componenti nella catena produttiva si è di certo poi affiancato anche il grosso interesse di pubblico per i successori degli12. Il risultato è ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Scarsa disponibilità Su Amazon gli iPhone 13 e iPhone 13 Pro tutti ordinabili, alcuni con consegna domani Gli iPhone 13 sono invece quasi tutti disponibili per la spedizione immediata, (anche se qualche modello di iPhone 13 mini appare in scarsa disponibilità). In termini pratici questo che cosa ...

