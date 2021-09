Sampdoria-Napoli: il professor Ruiz sale in cattedra, i voti in pagella (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutti in piedi c’è il professor Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha segnato un gol in Sampdoria-Napoli ed ha diretto il centrocampo. Ma non è la prima ottima prestazione di Ruiz che in questo inizio di stagione ha giocato praticamente sempre ed ha sempre giocato bene. Con l’assenza di Lobotka ed il passaggio al centrocampo a due con Anguissa, lo spagnolo si è presa tutta la responsabilità di impostare il gioco. Lo ha fatto anche con la Sampdoria, dispensando palloni con i giri e soprattutto i tempi giusti. Il tutto condito anche da un gol, che più che un tiro sembrava una palla in buca d’angolo. D’Aversa: “Risultato troppo rotondo. Ospina ha fatto miracoli”. I voti in pagella di Fabian Ruiz La prestazione dello spagnolo con la ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutti in piedi c’è ilFabian. Lo spagnolo ha segnato un gol ined ha diretto il centrocampo. Ma non è la prima ottima prestazione diche in questo inizio di stagione ha giocato praticamente sempre ed ha sempre giocato bene. Con l’assenza di Lobotka ed il passaggio al centrocampo a due con Anguissa, lo spagnolo si è presa tutta la responsabilità di impostare il gioco. Lo ha fatto anche con la, dispensando palloni con i giri e soprattutto i tempi giusti. Il tutto condito anche da un gol, che più che un tiro sembrava una palla in buca d’angolo. D’Aversa: “Risultato troppo rotondo. Ospina ha fatto miracoli”. Iindi FabianLa prestazione dello spagnolo con la ...

