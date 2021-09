Roma, Pd e M5S già stanno trattando sul collegio di Gualtieri per mandare Conte in Parlamento (Di venerdì 24 settembre 2021) Giuseppe Conte sta già trattando con il Pd per il ballottaggio a Roma. Era prevedibile fin dall’inizio. E’ tutta fuffa la critica che Gualtieri muove all’amministrazione Raggi, così come nessuno crede alla sindaca uscente che ancora rispolvera lo slogan del cambiamento. Una messinscena penosa, anche se i media concentrano il loro fuoco incrociato solo su Enrico Michetti. Intanto Giuseppe Conte la trattativa la fa alle spalle dei Romani, tra un selfie con le sue “bimbe” e un aperitivo. “Se Gualtieri sarà sindaco di Roma – scrive Il Messaggero – lascerà il suo posto da deputato e alle suppletive per il collegio uninominale di Roma I correrà Conte. Con vittoria assicurata e ingresso dell’ex premier per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Giuseppesta giàcon il Pd per il ballottaggio a. Era prevedibile fin dall’inizio. E’ tutta fuffa la critica chemuove all’amministrazione Raggi, così come nessuno crede alla sindaca uscente che ancora rispolvera lo slogan del cambiamento. Una messinscena penosa, anche se i media concentrano il loro fuoco incrociato solo su Enrico Michetti. Intanto Giuseppela trattativa la fa alle spalle deini, tra un selfie con le sue “bimbe” e un aperitivo. “Sesarà sindaco di– scrive Il Messaggero – lascerà il suo posto da deputato e alle suppletive per iluninominale diI correrà. Con vittoria assicurata e ingresso dell’ex premier per ...

M5S_Europa : Esprimiamo solidarietà a @Fanpage per la decisione del Gip di #Roma, che ha disposto il sequestro del materiale sul… - repubblica : M5S, Roma invasa dai rifiuti. Lombardi attacca Raggi nella chat dei grillini: 'Negli ultimi 5 anni ha governato lei… - lucianonobili : A Roma la sfida non è tra destra e sinistra, tra riformisti e sovranisti. A Roma la sfida è tra 3 diverse facce del… - SecolodItalia1 : Roma, Pd e M5S già stanno trattando sul collegio di Gualtieri per mandare Conte in Parlamento… - simonavitelli60 : RT @DavideSilvestr6: Accordi di poltrone e potere tra #m5s e #pd sulle spalle di #Roma. Evitiamo tutto questo. Il #votoutile è per @Calend… -