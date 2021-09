Questo video non mostra una protesta nei pressi del castello dei Rothschild (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 22 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra alcune persone davanti a dei cancelli posizionati davanti a un palazzo mentre vengono colpiti, per essere allontanati, da dai potenti getti d’acqua. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Breaking News: gli svizzeri stanno protestando al castello dei Rothschild». Il riferimento è Château de Pregny, un castello situato a Ginevra di proprietà dei Rothschild, famiglia ebraica di banchieri di origine tedesca al centro da tempo di diverse teorie del complotto. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il video oggetto di verifica non mostra una ... Leggi su facta.news (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 22 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato unchealcune persone davanti a dei cancelli posizionati davanti a un palazzo mentre vengono colpiti, per essere allontanati, da dai potenti getti d’acqua. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Breaking News: gli svizzeri stannondo aldei». Il riferimento è Château de Pregny, unsituato a Ginevra di proprietà dei, famiglia ebraica di banchieri di origine tedesca al centro da tempo di diverse teorie del complotto. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Iloggetto di verifica nonuna ...

