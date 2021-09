Prossimo turno Serie A 2021/22 (Di venerdì 24 settembre 2021) : date e partite in programma La Serie A 2021/22 si appresta a vivere la 6ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2021/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 6ª Giornata (25-27 settembre 2021) Sabato 25 settembre Ore 15.00, SPEZIA-MILAN (DAZN) Ore 18.00, INTER-ATALANTA (DAZN) Ore 20.45, GENOA-VERONA (DAZN/SKY) Domenica 26 settembre Ore 12.30, JUVENTUS-SAMPDORIA (DAZN/SKY) Ore 15.00, EMPOLI-BOLOGNA (DAZN) Ore 15.00, SASSUOLO-SALERNITANA (DAZN) Ore 15.00, UDINESE-FIORENTINA (DAZN) Ore 18.00, LAZIO-ROMA (DAZN) Ore 20.45, NAPOLI-CAGLIARI (DAZN) Lunedì 27 settembre Ore 20.45, VENEZIA-TORINO (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 6ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 6ª Giornata (25-27 settembre) Sabato 25 settembre Ore 15.00, SPEZIA-MILAN (DAZN) Ore 18.00, INTER-ATALANTA (DAZN) Ore 20.45, GENOA-VERONA (DAZN/SKY) Domenica 26 settembre Ore 12.30, JUVENTUS-SAMPDORIA (DAZN/SKY) Ore 15.00, EMPOLI-BOLOGNA (DAZN) Ore 15.00, SASSUOLO-SALERNITANA (DAZN) Ore 15.00, UDINESE-FIORENTINA (DAZN) Ore 18.00, LAZIO-ROMA (DAZN) Ore 20.45, NAPOLI-CAGLIARI (DAZN) Lunedì 27 settembre Ore 20.45, VENEZIA-TORINO (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioPronstici : Classifica Serie A: Napoli al primo posto dopo 5 giornate. Domani il prossimo turno. - RobertaPagano13 : RT @Ottavia04698033: @PasqualeVespa @AssociazioneDDL @ProfPBianchi @mariopittoni @MIsocialTW Siamo stufi di essere calpestati dall'ennesimo… - LeBombeDiVlad : ????? Vi aspettiamo alle 17:30 in live su #Twitch ? Pronti a consigliarvi ed eliminare ogni dubbio in merito al pros… - Paroladeltifoso : Serie A, l’elenco completo delle designazioni arbitrali per il prossimo turno - infoitsport : Prossimo turno Serie A: Inter-Atalanta e Lazio-Roma nella 6^ giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno Addio allo smart working : chi torna in presenza dal 15 ottobre ... pubblici e privati, che entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre, questo decreto è uno dei ... Successivamente sarà il turno dei lavoratori del back office, ossia la gestione operativa, e infine ...

Contact Center Inps, è sciopero nazionale ...al servizio INPS che al servizio per l'Agenzia delle Entrate che a partire dal 30 novembre prossimo ... Network Contacts, AROTEK e NETITH per l'intero turno di lavoro del giorno Lunedì 27 settembre ...

Serie A, il calendario del prossimo turno: la 6^ giornata Sky Sport Chieti Calcio Femminile, mister Lello Di Camillo: ‘Siamo costretti di nuovo ad emigrare’ “Il derby con il Pescara si giocherà al Campo Sportivo Lupi di Manoppello” Chieti. Il Chieti Calcio Femminile è atteso domenica prossima dalla partita di ritorno del primo t ...

Cecchinato, l'eroe del Roland Garros stella del Challenger Atp di Ercolano È un parterre di stelle del tennis mondiale l’entry list del torneo challenger Atp in programma allo Sporting Poseidon dall'11 al 17 ottobre prossimi. Tre giocatori tra i ...

... pubblici e privati, che entrerà in vigore il15 ottobre, questo decreto è uno dei ... Successivamente sarà ildei lavoratori del back office, ossia la gestione operativa, e infine ......al servizio INPS che al servizio per l'Agenzia delle Entrate che a partire dal 30 novembre... Network Contacts, AROTEK e NETITH per l'interodi lavoro del giorno Lunedì 27 settembre ...“Il derby con il Pescara si giocherà al Campo Sportivo Lupi di Manoppello” Chieti. Il Chieti Calcio Femminile è atteso domenica prossima dalla partita di ritorno del primo t ...È un parterre di stelle del tennis mondiale l’entry list del torneo challenger Atp in programma allo Sporting Poseidon dall'11 al 17 ottobre prossimi. Tre giocatori tra i ...