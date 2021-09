Piugdemont tornerà presto libero

Leggi su agi

(Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Carles Puigdemonte dovrà restare in Sardegna per essere sottoposto al giudizio della corte che dovrà decidere sull'estradizione. "Al momento non sappiamo fino a quando", ha spiegato l'avvocato dell'ex presidente della Catalogna, Agostinangelo Marras: "La decisione arriverà in tempi certamente stretti", ha detto ancora il legale, "e comunque nell'ordine di alcune settimane". Il procuratore generale ha chiesto la convalida dell'arresto del leader separatista catalano ritenendo che sia avvenuto nelle forme di rito a fronte di un provvedimento cautelare che secondo la magistratura spagnola è ancora in essere e come tale eseguibile, ma non ha chiesto misure cautelari di nessun tipo e questo dovrebbe portare alla rimessione in libertà in giornata. L'udienza per la conferma del fermo dell'ex presidente della ...