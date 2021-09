Pio e Amedeo: “Non chiediamo scusa, siamo comici” (Di venerdì 24 settembre 2021) Ai microfoni di RTL 102.5, Pio e Amedeo si sono raccontati in una lunga interviste, esprimendosi dopo le critiche ricevute Pio e Amedeo sono stati ospiti di RTL 102.5, ospiti del programma Giletti 102.5 che oggi è ricominciato con la nuova stagione. Il tema della trasmissione, condotta da Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Massimo Galanto, è stato il politicamente corretto. Pio e Amedeo sono stati i protagonisti dello spazio “trecento secondi”. Sul politicamente corretto i due hanno detto: “Nel nostro Paese si è molto più liberi in televisione e in radio piuttosto che sui social. Noi stessi siamo stati in onda su RTL 102.5, e paradossalmente non c’è censura in televisione o in radio, mentre sui social network ci autocensuriamo”. Hanno continuato: “Si può essere liberi prendendo però in considerazione il fatto di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Ai microfoni di RTL 102.5, Pio esi sono raccontati in una lunga interviste, esprimendosi dopo le critiche ricevute Pio esono stati ospiti di RTL 102.5, ospiti del programma Giletti 102.5 che oggi è ricominciato con la nuova stagione. Il tema della trasmissione, condotta da Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Massimo Galanto, è stato il politicamente corretto. Pio esono stati i protagonisti dello spazio “trecento secondi”. Sul politicamente corretto i due hanno detto: “Nel nostro Paese si è molto più liberi in televisione e in radio piuttosto che sui social. Noi stessistati in onda su RTL 102.5, e paradossalmente non c’è censura in televisione o in radio, mentre sui social network ci autocensuriamo”. Hanno continuato: “Si può essere liberi prendendo però in considerazione il fatto di ...

