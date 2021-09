Nirvana | il 12 novembre esce la deluxe edition di “Nevermind”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 24 settembre 2021) SEATTLE – L’uscita, il 24 settembre 1991, dideiha dato il via a un cambiamento epocale nella cultura giovanile. Raggiunto il numero 1 in tutto il mondo in pochi mesi, il suo impatto porterà Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl da promettente band cult del nord-ovest del Pacifico ad essere uno dei gruppi di maggior successo – e più influenti – di tutti i tempi.ha riportato la passione del rock ‘n’ roll in cima alle classifiche mondiali e continua a essere ispirazione per fan e musicisti negli ultimi tre decenni, così come sicuramente sarà per le generazioni a venire. Dal 12Geffen/UMe celebrera’ il 30° Anniversario di, con diverse ristampe multiformato. Un totale di 94 tracce audio e video (70 delle quali inedite) saranno disponibili sul mercato ...