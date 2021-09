Mafia: Renzi, 'magistrati hanno fatto carriera su processo Stato-mafia' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “La mafia è stata per la nostra generazione il male assoluto, molti di noi si sono avvicinati alla politica nei giorni delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Quella vicenda ci ha segnato e ogni tentativo di sminuire ciò che ha accaduto è da respingere, ma da qui a fare la facile equazione Stato uguale mafia è Stato un grave errore". Lo ha detto Matteo Renzi presentando 'Controcorrente' a Siracusa. "Ci sono stati magistrati che hanno fatto carriere politiche su quel processo. Il punto è che non si può accettare che o Travaglio ha ragione o siamo tuti mafiosi. I processi non li fai su Twitter. È nei processi che si afferma la verità sennò non c'è più istituzione che tenga. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Laè stata per la nostra generazione il male assoluto, molti di noi si sono avvicinati alla politica nei giorni delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Quella vicenda ci ha segnato e ogni tentativo di sminuire ciò che ha accaduto è da respingere, ma da qui a fare la facile equazioneugualeun grave errore". Lo ha detto Matteopresentando 'Controcorrente' a Siracusa. "Ci sono statichecarriere politiche su quel. Il punto è che non si può accettare che o Travaglio ha ragione o siamo tuti mafiosi. I processi non li fai su Twitter. È nei processi che si afferma la verità sennò non c'è più istituzione che tenga. ...

