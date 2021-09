L’orrore di una madre: spaccava i denti al figlio di 11 anni per ottenere i soldi dell’assicurazione (Di venerdì 24 settembre 2021) Orrore, c’era anche la madre nella disgustosa vicenda di una mega-truffa che contemplava anche picchiare e spaccare i denti a un ragazzino di undici anni per intascare i soldi dell’assicurazione. Le percosse dovevano per rendere credibili i loro incidenti stradali per ottenere cospicui risarcimenti. Tra i mostri che si avvalevano di un minore, provocandogli appositamente traumi al viso, al labbro, agli zigomi e agli incisivi per realizzare le truffe, c’è anche sua madre. L’orrore di una madre: spaccava i denti al figlio Una storia assurda che arriva da Caserta. I carabinieri hanno effettuato sei arresti. Almeno quindici gli episodi contestati. Tra i truffatori ci ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Orrore, c’era anche lanella disgustosa vicenda di una mega-truffa che contemplava anche picchiare e spaccare ia un ragazzino di undiciper intascare i. Le percosse dovevano per rendere credibili i loro incistradali percospicui risarcimenti. Tra i mostri che si avvalevano di un minore, provocandogli appositamente traumi al viso, al labbro, agli zigomi e agli incisivi per realizzare le truffe, c’è anche suadi unaalUna storia assurda che arriva da Caserta. I carabinieri hanno effettuato sei arresti. Almeno quindici gli episodi contestati. Tra i truffatori ci ...

