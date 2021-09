La fine della storia dei Dpcm: per la Consulta sono legittimi (Di venerdì 24 settembre 2021) Quel che si legge sui social non è sempre la verità. Per mesi abbiamo letto in giro esultanze per giudici che avevano dichiarato illegittimi i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, quelli utilizzati da Giuseppe Conte durante la prima fase della pandemia (cioè quella durante la quale era lui a capo del governo). Nella abbiamo lette di tutte, ma oggi arriva la sentenza della Corte Costituzionale che mette la parola fine su questa vicenda: i Dpcm Conte erano (e sono) legittimi. Dpcm Conte legittimi, la sentenza definitiva della Corte Costituzionale Il concetto alla base del pronunciamento della Consulta (di cui è stata pubblicata una sintesi, in attesa del testo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Quel che si legge sui social non è sempre la verità. Per mesi abbiamo letto in giro esultanze per giudici che avevano dichiarato ili decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, quelli utilizzati da Giuseppe Conte durante la prima fasepandemia (cioè quella durante la quale era lui a capo del governo). Nella abbiamo lette di tutte, ma oggi arriva la sentenzaCorte Costituzionale che mette la parolasu questa vicenda: iConte erano (eConte, la sentenza definitivaCorte Costituzionale Il concetto alla base del pronunciamento(di cui è stata pubblicata una sintesi, in attesa del testo ...

