Il “Dune” che non esiste (Di venerdì 24 settembre 2021) È quello monumentale, ambizioso e pazzo che provò a fare il regista cileno Alejandro Jodorowsky, coinvolgendo tra gli altri Dalì, i Pink Floyd e Orson Welles Leggi su ilpost (Di venerdì 24 settembre 2021) È quello monumentale, ambizioso e pazzo che provò a fare il regista cileno Alejandro Jodorowsky, coinvolgendo tra gli altri Dalì, i Pink Floyd e Orson Welles

Advertising

WeCinema : ?? #KeeganMichaelKey affiancherà #TimothéeChalamet in #Wonka, prequel diretto da Paul King. ???? Ma, mentre l'attore d… - ilpost : Il “Dune” che non esiste - ABarzagna : RT @Dio: Ho visto #Dune, tutto molto bello, ma ho notato che i Fremen si nascondono nella sabbia e tendono agguati. Ecco, qui il regista ha… - ryarieart : Sempre dell'idea comunque che sia un film da vedere al cinema. In streaming, in casa, non darebbe mai lo stesso effetto #Dune - juliamoony_ : stasera finalmente andrò a vedere dune!! ???? sono veramente stra felice e curiosa; era da troppo tempo che non andav… -