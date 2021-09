I test salivari rapidi non validi per il Green Pass, potranno essere usati solo in scuole e Rsa (Di venerdì 24 settembre 2021) La nuova circolare del ministero della Salute: «Per gli studenti la raccolta del campione salivare potrà essere effettuata anche con modalità di auto-prelievo a domicilio da parte di genitori e tutori» Leggi su lastampa (Di venerdì 24 settembre 2021) La nuova circolare del ministero della Salute: «Per gli studenti la raccolta del campione salivare potràeffettuata anche con modalità di auto-prelievo a domicilio da parte di genitori e tutori»

