Fondazione | la versione di David S Goyer non è molto asimoviana

Leggi su wired

(Di venerdì 24 settembre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=sCeoOUo69FY Un progetto iniziata mezzo lustro fa giunge a compimento oggi 24 settembre, giorno del debutto disu Apple Tv+. Ispirata all’imprescindibile Ciclo delladel padre della fantascienza Isaac Asimov, la serie è il tentativo di adattare un’opera difficilmente traducibile, se non altro per il lunghissimo arco temporale che copre una mole considerevole di avvenimenti legati alla caduta di un millenario impero galattico e destinati a condurre alla costituzione di una nuova civiltà. L’impresa è stata affidata – e per i fanatici della fantascienza e dei comics non è necessariamente una bella notizia – all’onnipresente(Blade, Ghost Rider, L’uomo d’acciaio, ma anche della trilogia del Cavaliere oscuro di Nolan) e a Josh Friedman, responsabile ...