Che fare con i Bitcoin? (Di venerdì 24 settembre 2021) "Crackdown on everything”, titolava qualche giorno fa il Washington Post commentando le gigantesche decisioni che il Partito comunista cinese, negli ultimi mesi, sta prendendo su tutti i settori della vita pubblica e privata del paese. Regolamenta i videogiochi, i debiti delle aziende, limita il potere dei colossi tecnologici. Il metodo è quello dei regimi autoritari: ciò che può far male alla propaganda o sfugge al suo controllo il Partito lo sottomette, lo vieta. Come molti altri paesi, Pechino non è riuscita ancora a creare una cornice legale a una delle attività più redditizie degli ultimi anni: la moneta virtuale. E così ha scelto la via più facile: ieri la Banca centrale cinese ha dichiarato “illegali” tutte le attività legate alle criptovalute, quindi anche gli scambi in moneta digitale con i paesi esteri. A maggio scorso, la Banca aveva già vietato alle istituzioni finanziarie ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) "Crackdown on everything”, titolava qualche giorno fa il Washington Post commentando le gigantesche decisioni che il Partito comunista cinese, negli ultimi mesi, sta prendendo su tutti i settori della vita pubblica e privata del paese. Regolamenta i videogiochi, i debiti delle aziende, limita il potere dei colossi tecnologici. Il metodo è quello dei regimi autoritari: ciò che può far male alla propaganda o sfugge al suo controllo il Partito lo sottomette, lo vieta. Come molti altri paesi, Pechino non è riuscita ancora a creare una cornice legale a una delle attività più redditizie degli ultimi anni: la moneta virtuale. E così ha scelto la via più facile: ieri la Banca centrale cinese ha dichiarato “illegali” tutte le attività legate alle criptovalute, quindi anche gli scambi in moneta digitale con i paesi esteri. A maggio scorso, la Banca aveva già vietato alle istituzioni finanziarie ...

Advertising

TeresaBellanova : #Conte oggi attacca #Salvini sui 49 milioni. È lo stesso Conte che tre anni fa voleva fare l’avvocato di Salvini su… - RobertoBurioni : Chi non si vaccina e ottiene il green pass con il tampone usa un espediente per non fare il suo dovere di cittadin… - lauraboldrini : La decisione del Tribunale di Roma di autorizzare il sequestro dell'inchiesta di #FanPage che riguarda il leghista… - Romanito_21 : @VaresanoMarco @jup1897 La diva col 7 e stato preso per fare un salto di qualità che non è avvenuto per colpa non s… - cwtcth : la parrucchiera ha fatto aggiungere un’altra persona mentre io sono alla fine del tempo di posa, a costo di farmi l… -