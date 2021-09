Calcio a 5 | Mondiali 2021 | il tabellone dei quarti di finale Programma e orari

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il dado è tratto: aidia 5, che si stanno tenendo in Lituania, il quadro deidiè completo. Andiamo a vedere gli accoppiamenti delle “Magnifiche 8” di questa FIFA Futsal World Cup. Domenica 26 aprileMarocco-Brasile (ore 16:30) Russia-Argentina (ore 19:00) Lunedì 27 aprileSpagna-Portogallo (ore 16:30) Iran-Kazakistan (ore 19:00) Le quattro vincenti degli incontri accederanno alle semifinali del torneo, che si terranno il 29 e il 30 settembre, proseguendo così la loro strada verso la finalissima del 3 ottobre, mentre le squadre eliminate abbonderanno la competizione alle soglie della zona podio di questo torneo iridato. Il Brasile è certamente favorito sul Marocco, così come il Kazakistan sull’Iran, ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - infoitsport : Mondiali ogni 2 anni, Wenger insiste: 'Rischia di migliorare il calcio e sono pronto a farlo' - LazioNews_24 : #Wenger commenta la possibilità del #Mondiale ogni 2 anni - news24_inter : Le dichiarazioni di #Wenger sul #Mondiale ???? - sscalcionapoli1 : Mondiali ogni 2 anni, Wenger insiste: “Rischia di migliorare il calcio e sono pronto a farlo” -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mondiali

... membro della FIFA, ha ribadito le proprie sensazioni sulla disputa deiogni due anni. Le sue dichiarazioni alla BBC. "Il rischio è di migliorare ile sono pronto a farlo. Nel ...... presieduta da Al Khelaifi del Paris SG (successore di Andrea Agnelli) si unisce all'Uefa nel prendere posizione contro la proposta dell'ente internazionale deldeiogni due anni. "A ...(ANSA-AFP) - ROMA, 24 SET - La leggenda del calcio brasiliano e mondiale Pelé ha compiuto "diversi passi" durante il suo periodo di recupero in ospedale dopo ...L’ultimo giorno del programma dedicato agli ottavi di finale, ai Mondiali di calcio a 5 2021, in corso di svolgimento in Lituania, regala gol e spettacolo come mai si erano visti prima. Andiamo a ...