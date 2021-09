Beve una bottiglia di Coca Cola in dieci minuti, muore giovane di 22 anni (ma è giallo) (Di venerdì 24 settembre 2021) Morto per aver bevuto in dieci minuti una bottiglia di 1,5 litri di . La tragedia, dai risvolti singolari e controversi, ha avuto luogo in Cina. La vittima è un giovane di 22 anni. I medici di Pechino ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) Morto per aver bevuto inunadi 1,5 litri di . La tragedia, dai risvolti singolari e controversi, ha avuto luogo in Cina. La vittima è undi 22. I medici di Pechino ...

Advertising

fede_capra : RT @cauz_: Non sappiamo se Jasper Stuyven vincerà domenica a #Flanders2021, ma Leuven un campione ce l'ha già. È Freek Albregts che la scor… - giulia0268 : Beve in dieci minuti 1,5 litri di una bibita gassata, muore giovane di 22 anni (ma è giallo) - msn_italia : Beve in dieci minuti 1,5 litri di una bibita gassata, muore giovane di 22 anni (ma è giallo) - SaElyEmma : @Lakota2713 Sono una bergamasca atipica che beve solo prosecco e spritz!! - luilup1 : @elenaprimudaja Una persona che vive del proprio lavoro non ha tempo ed energie per cercare la verità. Si beve tutt… -