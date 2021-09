Beautiful | Arriva la confessione che non ti aspetti assolutamente

Leggi su leggilo

(Di venerdì 24 settembre 2021) Cerchiamo di capire che cosa succederà nel prossimo appuntamento per quanto riguarda la storica soap. Tutti i giorni subito dopo pranzo ci aspetta puntale come un’orologio un nuovo appuntamento per quanto riguarda. Ma cosa avremmo modo di vedere oggi? Vediamo meglio insieme chi confessa qualcosa di davvero particolare. LEGGI ANCHE —> Ilary Blasi,L'articolo proviene da Leggilo.org.