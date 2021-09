Apple rilascia iOS 12.5.5 per risolvere una zero-day | Punto Informatico (Di venerdì 24 settembre 2021) Apple ha rilasciato iOS 12.5.5 per risolvere una falla zero-day che minaccia i vecchi dispositivi del gruppo esclusi da iOS 13, a partire da iPhone 5s. Apple rilascia iOS 12.5.5 per risolvere una zero-day Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Apple rilascia iOS 12.5.5 per risolvere una zero-day Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021)hato iOS 12.5.5 peruna falla-day che minaccia i vecchi dispositivi del gruppo esclusi da iOS 13, a partire da iPhone 5s.iOS 12.5.5 peruna-day. Read MoreL'articoloiOS 12.5.5 peruna-dayproviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Apple rilascia Apple rilascia iOS 12.5.5 per risolvere una zero - day Apple ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza dedicato a vecchi prodotti del gruppo a tutt'oggi supportati. Si tratta di un aggiornamento che risolve un grave problema per un vasto numero di ...

Apple rilascia iOS 12.5.5 per i vecchi iPhone Apple rilascia spesso aggiornamenti di sicurezza per i dispositivi meno recenti che non sono più in grado di ottenere la versione corrente di iOS, per proteggere gli utenti da malware e altre ...

Apple rilascia iOS 12.5.5 per risolvere una zero-day Punto Informatico Apple rilascia iOS 15.1 e iPadOS 15.1 beta 1 agli sviluppatori [Update: Public beta] Non sappiamo ancora cosa c’è di nuovo in iOS 15.1 beta 1, ma stiamo aggiornando i nostri dispositivi ora per scavare più a fondo. Oltre a iOS 15.1 beta 1 e iPadOS 15.1 beta 1, Apple ha rilasciato oggi ...

Apple rilascia la prima beta pubblica di iOS 15.1 e iPadOS 15.1 A distanza di pochi giorni da iOS 15 in versione finale e iOS 15.1 beta 1 per gli sviluppatori, Apple ha reso disponibile la prima beta di iOS 15.1 per i tester pubblici. A questa si aggiungono anche ...

