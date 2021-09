Amministrative: Boccia, 'noi per comuni europei, loro ci vogliono fuori da Ue' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "In questi giorni conta solo essere per strada, in ogni angolo, in ogni periferia per chiarire la differenza tra loro e noi. Tra la nostra visione delle città e delle aree interne e la loro ossessione anti europea e contro qualsiasi integrazione sociale, economica e culturale. Noi vogliamo comuni europei, loro ci vogliono fuori dall'Europa, tra muri e fili spinati". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo alle Agorà dem sugli Enti locali in corso a Pisa nell'ambito della Festa dell'unità provinciale Abbiamo di fronte la peggior destra italiana degli ultimi trent'anni. "Noi lavoriamo per rafforzare sempre più il ruolo dell'Italia in un'Europa che amiamo e che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "In questi giorni conta solo essere per strada, in ogni angolo, in ogni periferia per chiarire la differenza trae noi. Tra la nostra visione delle città e delle aree interne e laossessione anti europea e contro qualsiasi integrazione sociale, economica e culturale. Noi vogliamocidall'Europa, tra muri e fili spinati". Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo alle Agorà dem sugli Enti locali in corso a Pisa nell'ambito della Festa dell'unità provinciale Abbiamo di fronte la peggior destra italiana degli ultimi trent'anni. "Noi lavoriamo per rafforzare sempre più il ruolo dell'Italia in un'Europa che amiamo e che ...

Elezioni, il Tar boccia il ricorso della lista di Scala ad Alcamo Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso di Giacomo Scala: la sua lista non sarà presente alle prossime elezioni amministrative, tra due settimane. Il provvedimento lo potete leggere cliccando qui. Viene pertanto respinto il ricorso della lista 'Centrali per la Sicilia - Sicilia Futura - Italia Viva', che è ...

