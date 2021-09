Sandokan con Can Yaman | Alessandro Preziosi ‘sostituito’ da Raoul Bova? L’attore di ‘Elisa di Rivombrosa’ racconta la verità

Advertising

lullabyfatale : RT @laViscontina: Berta, se vuoi provarci con la Longhi, vai a prendere un po' di vodka cinese da Sandokan...Fa miracoli!???? #Coliandro - grazielladipaol : @sissi17289700 Pensa con Argentero quando gireranno Sandokan ?????????? - The_Sandokan : @JohnNas93625435 @DiMarzio punteggi di ieri 6-0 3-1 3-3 3-1 2-1 2-1 1-0 3-1 1-0 0-0 Tutte o quasi con rimonte e c… - AnnabeLecter : RT @laViscontina: Berta, se vuoi provarci con la Longhi, vai a prendere un po' di vodka cinese da Sandokan...Fa miracoli!???? #Coliandro - laViscontina : Berta, se vuoi provarci con la Longhi, vai a prendere un po' di vodka cinese da Sandokan...Fa miracoli!???? #Coliandro -

Ultime Notizie dalla rete : Sandokan con

Blasting News Italia

Il video si concludeun "ci vediamo presto" e questo non ha fatto che alimentare i rumors sul possibile coinvolgimento di Bova sul set di. Alcuni voci lo vogliono infatti come futuro ...Dopo il successo della soap in cui è stato protagonista, Can Yaman è pronto a tornarenuovi progetti per il futuro. L'attore è infatti stato scelto per interpretarenell'omonima serie tv e reciterà per la prima volta in inglese. Eppure, questo non è l'unico progetto che lo ...Dopo il pareggio contro il Bologna conquistato al Dall'Ara con una doppia rimonta, al Ferraris sabato sera (ore 20.45) arriverà l'Hellas Verona del tecnico Igor Tudor. Veneti ...Can Yaman e Francesca Chillemi insieme? Sì. Eccoli bellissimi e sorridenti e pronti per iniziare una nuova storia: ma solo ...