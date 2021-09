Più interazioni e condivisione tra gli utenti | la nuova strategia di LinkedIn paga

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 settembre 2021) Se nell’ultimo triennio si è riusciti a raggiungere 200 milioni di, con una crescita del 26% soltanto nei primi cinque mesi del 2020 – quelli vissuti dentro casa per il lockdown – è evidente che laadottata dastia dando i suoi frutti. L’obiettivo che l’azienda di proprietà della Microsoft sembra avere in testa è quello di rendere la piattaforma non più un mero strumento professionale dove poter trovare lavoro, ma renderla al pari delle altre, nate con scopi completamente differenti. I tanti soldi investiti ne sono un chiaro segnale. La scorsa settimana, non a caso, è stato lanciato un “fondo per i creatori” con un budget da 25 milioni di dollari, volto a far sì che gliinteragiscano con maggiore assiduità, condividendo quanto più possibile. Sulla piattaforma più seria al mondo ...