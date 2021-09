Laver Cup 2021, programma 24 settembre: orari, programma, tv, ordine di gioco. C’è Matteo Berrettini! (Di giovedì 23 settembre 2021) Domani, venerdì 24 settembre, il TD Garden di Boston ospiterà la prima giornata di incontri della Laver Cup 2021. Dopo due anni di attesa (nel 2020 non si è disputata a causa della pandemia), si riaccendono i riflettori sulla quarta edizione della competizione a squadre tennistica tra Team Europe e Resto del Mondo. Nel day-1 sono previsti tre incontri di singolare ed un doppio, con l’Italia che verrà rappresentata da Matteo Berrettini in ben due match. Il romano, n.7 del ranking ATP, scenderà in campo da singolarista contro il temibile canadese Felix Auger-Aliassime ed in chiusura di programma in coppia con il tedesco Alexander Zverev contro il duo composto dal canadese Denis Shapovalov e dall’americano John Isner. La prima giornata della Laver Cup ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Domani, venerdì 24, il TD Garden di Boston ospiterà la prima giornata di incontri dellaCup. Dopo due anni di attesa (nel 2020 non si è disputata a causa della pandemia), si riaccendono i riflettori sulla quarta edizione della competizione a squadre tennistica tra Team Europe e Resto del Mondo. Nel day-1 sono previsti tre incontri di singolare ed un doppio, con l’Italia che verrà rappresentata daBerrettini in ben due match. Il romano, n.7 del ranking ATP, scenderà in campo da singolarista contro il temibile canadese Felix Auger-Aliassime ed in chiusura diin coppia con il tedesco Alexander Zverev contro il duo composto dal canadese Denis Shapovalov e dall’americano John Isner. La prima giornata dellaCup ...

