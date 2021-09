Il padre dei fratelli Bianchi picchia il cameraman della Rai (Di venerdì 24 settembre 2021) – Vi ricordate dei fratelli Bianchi? Sono i due giovani che, a Colleferro, secondo l’accusa e secondo testimoni, uccisero a calci e pugni il ragazzo Willy Monteiro Duarte (nella foto) il 6 settembre dello scorso anno. Ebbene, ieri il padre dei due giovani attualmente in carcere in attesa del processo, non ha gradito che l’inviata del programma Rai La Vita in diretta si è recata, nella villa di Artena dove la famiglia Bianchi vive, per porre qualche domanda. L’inviata era accompagnata da un cameraman che è stato aggredito dal signor Bianchi che non voleva che riprendesse l’abitazione. Il cameraman stava riprendendo l’esterno della villa insieme all’inviata quando è stato insultato dalla finestra e quindi raggiunto in strada da Ruggero ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) – Vi ricordate dei? Sono i due giovani che, a Colleferro, secondo l’accusa e secondo testimoni, uccisero a calci e pugni il ragazzo Willy Monteiro Duarte (nella foto) il 6 settembre dello scorso anno. Ebbene, ieri ildei due giovani attualmente in carcere in attesa del processo, non ha gradito che l’inviata del programma Rai La Vita in diretta si è recata, nella villa di Artena dove la famigliavive, per porre qualche domanda. L’inviata era accompagnata da unche è stato aggredito dal signorche non voleva che riprendesse l’abitazione. Ilstava riprendendo l’esternovilla insieme all’inviata quando è stato insultato dalla finestra e quindi raggiunto in strada da Ruggero ...

Advertising

Corriere : Il padre dei fratelli Bianchi picchia e manda al pronto soccorso un cameraman de «La vita in diretta» - HuffPostItalia : Il padre dei fratelli Bianchi picchia cameraman de 'La Vita in Diretta': prognosi di 3 giorni - fanpage : Omicidio Willy Monteiro, Il padre dei fratelli Bianchi avrebbe minacciato di 'sciogliere i cani' contro i giornalis… - Fede76560896 : Il tuo fidanzato è uno schifo come fai a stare con uomo così schifoso è un padre di merda vuoi un uomo di merda com… - Fede76560896 : Il tuo fidanzato fa schifo come fai a stare con uomo così schifoso è un padre di merda vuoi un uomo di merda come P… -