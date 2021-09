Francesco Monte è tornato single: “Con Isabella è finita” (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo il pestaggio preso da Cecilia Rodriguez e l'archiviazione del racconto con Giulia Salemi , Francesco Monte due anni fa si è unito a Isabella De Candia. Da tempo però circolavano voci su una presunta crisi tra i due e oggi il settimanale Chi ha parlato addirittura di " rottura ". " Monte è tornato single. La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è davvero finita dopo due anni. Dopo una lunga pausa, i due si salutano, anche se sotto, sotto, spera ancora in un buon ritorno di fiamma ". Ci spera, ma Isabella ha deciso... - GF VIP e Isola dei Famosi (@GF diretta) 22 luglio 2019 " L'amore è grande, sono molto felice, molto felice, rilassato, calmo e sereno. Si chiama ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo il pestaggio preso da Cecilia Rodriguez e l'archiviazione del racconto con Giulia Salemi ,due anni fa si è unito aDe Candia. Da tempo però circolavano voci su una presunta crisi tra i due e oggi il settimanale Chi ha parlato addirittura di " rottura ". ". La relazione trae la modellaDe Candia è davverodopo due anni. Dopo una lunga pausa, i due si salutano, anche se sotto, sotto, spera ancora in un buon ritorno di fiamma ". Ci spera, maha deciso... - GF VIP e Isola dei Famosi (@GF diretta) 22 luglio 2019 " L'amore è grande, sono molto felice, molto felice, rilassato, calmo e sereno. Si chiama ...

