Figuraccia Santori: gioca a nascondino e va contromano (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella stanzetta dell’eremo di frati e migranti in cui si è andato a ritirare in vista delle elezioni Comunali di Bologna, la sardina Mattia Santori deve essersi visto e rivisto questo video prima di decidere di cancellarlo. Perché se sei il simbolo del perbenismo giovanile, il ragazzo della “buona politica” contro i buzzurri leghisti, non puoi mica permetterti uno scivolone così. Un giorno fa il riccioluto candidato “indipendente” del Pd, mentre girava la città per la campagna elettorale, s’è diretto verso zona Saragozza famosa per i suoi infiniti portici che conducono al santuario di San Luca. Chiunque abbia vissuto a Bologna sa che la via è normalmente congestionata dal traffico, code infine che in occasione delle partite della squadra cittadina diventano vere proprie colonne di auto bloccate. Niente che non accada nella quasi totalità delle città italiane. ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella stanzetta dell’eremo di frati e migranti in cui si è andato a ritirare in vista delle elezioni Comunali di Bologna, la sardina Mattiadeve essersi visto e rivisto questo video prima di decidere di cancellarlo. Perché se sei il simbolo del perbenismo giovanile, il ragazzo della “buona politica” contro i buzzurri leghisti, non puoi mica permetterti uno scivolone così. Un giorno fa il riccioluto candidato “indipendente” del Pd, mentre girava la città per la campagna elettorale, s’è diretto verso zona Saragozza famosa per i suoi infiniti portici che conducono al santuario di San Luca. Chiunque abbia vissuto a Bologna sa che la via è normalmente congestionata dal traffico, code infine che in occasione delle partite della squadra cittadina diventano vere proprie colonne di auto bloccate. Niente che non accada nella quasi totalità delle città italiane. ...

ilriformista : Denuncia il traffico in tilt a #Bologna ma lo fa contromano nella corsia dei bus: figuraccia social per il 'capo Sa… - lazzaro14 : Mattia Santori, denuncia e tragica figuraccia: 'Traffico in tilt, guardate'. Attenzione a questa foto... - bergonzi_paola : RT @TWDDarylRick: Premio miglior coglione 2021/2022 Video da far girare PIU’ CHE UNA SARDINA,UN MERLUZZO! FIGURACCIA DA RIDERE PER LA SARDI… - Totopri3 : RT @Signorasinasce: #Sartori: per denunciare la cattiva gestione del traffico bolognese non esita a percorrere in auto la corsia preferenzi… - piergiuseppe36 : Mattia Santori ?????????? denuncia e tragica figuraccia: 'Traffico in tilt, guardate'. Attenzione a questa foto... -

