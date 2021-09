Ferrero: “La Samp è il mio cuore, sono molto felice di D’Aversa” (Di giovedì 23 settembre 2021) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN a ridosso della gara di campionato contro il Napoli. Di seguito le sue parole. Sulla speciale maglia indossata dai blucerchiati “Oggi abbiamo una rappresentante della Nazioni Unite per i rifugiati per l’UNHCR. Metteremo questa maglia speciale e sarà messa in vendita per beneficenza. Oggi è una giornata speciale, comprate tante magliette, il calcio è sempre con le persone deboli e con chi ha bisogno”. Sull’inizio stagione della Samp “Mi piace sempre, la Sampdoria è il mio cuore. Ogni anno ha la sua storia e sono molto felice di D’Aversa”. Foto: Sito Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Massimo, presidente delladoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN a ridosso della gara di campionato contro il Napoli. Di seguito le sue parole. Sulla speciale maglia indossata dai blucerchiati “Oggi abbiamo una rappresentante della Nazioni Unite per i rifugiati per l’UNHCR. Metteremo questa maglia speciale e sarà messa in vendita per beneficenza. Oggi è una giornata speciale, comprate tante magliette, il calcio è sempre con le persone deboli e con chi ha bisogno”. Sull’inizio stagione della“Mi piace sempre, ladoria è il mio. Ogni anno ha la sua storia edi”. Foto: Sitodoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

clubdoria46 : #Sampdoria, Massimo #Ferrero promuove Roberto #DAversa. Le parole #Samp - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #MassimoFerrero Ferrero a Dazn: “Oggi in campo con una maglia speciale.… - BuonAndrew : RT @patricelumumb19: Ferrero che presenta le magliette della Samp col logo dell’Unhcr, su Dazn. Una cosa oltre l’imbarazzo, disgusto propr… - patricelumumb19 : Ferrero che presenta le magliette della Samp col logo dell’Unhcr, su Dazn. Una cosa oltre l’imbarazzo, disgusto proprio - ehblablabla : A me sta cosa che il Genoa indebitato sia riuscito a vendere e la Samp in garanzia con ferrero processato per falli… -