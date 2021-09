Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch supporterà il motion control – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Techland ha confermato che Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch supporterà il motion control.. Techland ha confermato che Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch supporterà le funzionalità di motion control dei Joy-Con. Come riporta GamingBolt, la conferma è arrivata da Agnesa Belegu di Techland con comunicato stampa. “Abbiamo immaginato come potesse essere Dying Light su Nintendo Switch per molto tempo. Immergersi nel free-flow del parkour ed ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021) Techland ha confermato cheperil.. Techland ha confermato cheperle funzionalità didei Joy-Con. Come riporta GamingBolt, la conferma è arrivata da Agnesa Belegu di Techland con comunicato stampa. “Abbiamo immaginato come potesse esseresuper molto tempo. Immergersi nel free-flow del parkour ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Dying Light Dying Light 2 Stay Human: annunciato il 4° episodio di Dying 2 Know Techland ha annunciato il 4° episodio di Dying 2 Know, la serie web originale dedicata a Dying Light 2 Stay Human . In questo episodio gli sviluppatori offriranno uno sguardo all'open world del gioco e sui suoi abitanti. Con Olivier Deriviere si parlerà inoltre della progettazione del ...

Dying Light 2 Stay Human ed il suo vasto mondo protagonisti del nuovo episodio Dying 2 Know Attraverso un comunicato stampa Techland vi invita alla visione del 4° episodio di Dying 2 Know (D2K), una serie web originale che vi fa immergere nel mondo di Dying Light 2 Stay Human . Il 4° episodio verrà trasmesso il 30 settembre alle ore 21:00 sul canale Twitch di Techland . Tymon Smekta a, Lead Game Designer, ospiterà l'episodio insieme allo stremer ...

Dying Light Platinum Edition per Switch supporterà il motion control? Ne parla Techland Everyeye Videogiochi Dying Light 2: Stay Human su Nintendo Switch con la Cloud Version Dying Light 2: Stay Human sarà disponibile anche su Nintendo Switch con una Cloud Version annunciata pochi minuti fa, nel corso del nuovo Nintendo Direct. In uscita il 4 febbraio, Dying Light 2 ...

Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch supporterà il motion control Techland ha confermato che Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch supporterà il motion control.. Techland ha confermato che Dying Light Platinum Edition per Nintendo Switch supporterà le ...

