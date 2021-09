Diablo II Resurrected: svelata la lista trofei completa! (Di giovedì 23 settembre 2021) In questa breve guida andremo a vedere insieme la lista trofei completa di Diablo II Resurrected, il remake del titolo originale uscito nell’ormai lontanissimo giugno del 2000 Gli amanti degli hack’n’slash in visuale isometrica ricorderanno ancora con una secchiata di nostalgia quel capolavoro che fu Diablo II nel lontano 2000. Sebbene il primo capitolo fosse già di per sé una piccola perla, vessata inesorabilmente da una poca longevità e vastità del mondo (che era effettivamente un dungeon), il secondo capitolo della serie ha aperto le porte a quello che è poi diventato un vero e proprio genere, i Diablo-Like. Quando, nel freddissimo mese di febbraio scorso, Blizzard annunciò ufficialmente il già vociferato da tempo remake del secondo capitolo, molti di noi sono saltati ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 settembre 2021) In questa breve guida andremo a vedere insieme lacompleta diII, il remake del titolo originale uscito nell’ormai lontanissimo giugno del 2000 Gli amanti degli hack’n’slash in visuale isometrica ricorderanno ancora con una secchiata di nostalgia quel capolavoro che fuII nel lontano 2000. Sebbene il primo capitolo fosse già di per sé una piccola perla, vessata inesorabilmente da una poca longevità e vastità del mondo (che era effettivamente un dungeon), il secondo capitolo della serie ha aperto le porte a quello che è poi diventato un vero e proprio genere, i-Like. Quando, nel freddissimo mese di febbraio scorso, Blizzard annunciò ufficialmente il già vociferato da tempo remake del secondo capitolo, molti di noi sono saltati ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Ora disponibile #DiabloIIResurrected. - infoitscienza : Diablo II Resurrected potrebbe avere molti contenuti inediti dopo il lancio - infoitscienza : Diablo II: Resurrected giocato in diretta alle 21! Nel grande Invitational Event c'è anche - GiocareOra : I server di Diablo II: Resurrected sono inattivi? Come controllare lo stato del server - GiocareOra : Come accedere all'inventario, alla mappa, al messenger e ad altri importanti strumenti di Diablo 2: Resurrected… -