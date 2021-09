Advertising

orizzontescuola : Compensi accessori dal fondo d’istituto, scuole devono dare informativa a sindacati. Scarica il modello per farlo - AniefTorino : Anief su Scuola informa - Compensi accessori anche al personale precario (docenti e ATA): ancora condanne per il Mi… - scuolainforma : Compensi accessori anche al personale precario (docenti e ATA): ancora condanne per il Ministero - AFAntoAnt : RT @bkfrwnklin: @martamacbeal @kittesencul Ai dipendenti tagliano straordinari e buoni pasto se lavorano da casa (perché si sa, a casa non… - kittesencul : RT @bkfrwnklin: @martamacbeal @kittesencul Ai dipendenti tagliano straordinari e buoni pasto se lavorano da casa (perché si sa, a casa non… -

Ultime Notizie dalla rete : Compensi accessori

Scuolainforma

... per poi essere accolta parzialmente in sede di opposizione, con la liquidazione in suo favore della somma di euro 300,00 perprofessionali, oltre al rimborso forfetario e aglidi ...... per il personale esterno sono ammesse spese per, viaggi e soggiorni =>importo massimo ...di fornitura per un importo pari al 5% del valore della fornitura di beni strumentali e/o...Il MI condannato da tanti Tribunali del lavoro d'Italia per non aver corrisposto al personale precario i compensi accessori (RPD e CIA) ...L'Anief ha ormai ottenuto piena ragione in tribunale con la conferma che il personale precario della scuola, docente e ATA, destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie” ha dir ...