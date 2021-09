Traffico Roma del 22-09-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Luceverde Roma una buona giornata da Simona a Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento diversi l’incidente in questo momento in via della Bufalotta incidente vicino al viadotto Gronchi prestare attenzione ogni tra Corso Francia e la via Flaminia sulla complanare del raccordo proprio all’altezza dell’uscita Flaminia incidente in carreggiata esterna code e rallentamenti al di fuori del raccordo un incidente sulla via Braccianese vicino a Osteria Nuova e via della stazione di Cesano mentre a Roma sulla via Tuscolana a seguito di un incidente congestionato il Traffico tra L’arco di Travertino e la zona del Quadraro e poi vicino al Ps un incidente in via Nizza nei pressi di viale Regina Margherita lavori Invece sul tratto Urbano della A24 in direzione del raccordo Traffico intenso sulla viale dello Scalo San Lorenzo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Luceverdeuna buona giornata da Simona a Cerchiara e ben trovati a questo appuntamento diversi l’incidente in questo momento in via della Bufalotta incidente vicino al viadotto Gronchi prestare attenzione ogni tra Corso Francia e la via Flaminia sulla complanare del raccordo proprio all’altezza dell’uscita Flaminia incidente in carreggiata esterna code e rallentamenti al di fuori del raccordo un incidente sulla via Braccianese vicino a Osteria Nuova e via della stazione di Cesano mentre asulla via Tuscolana a seguito di un incidente congestionato iltra L’arco di Travertino e la zona del Quadraro e poi vicino al Ps un incidente in via Nizza nei pressi di viale Regina Margherita lavori Invece sul tratto Urbano della A24 in direzione del raccordointenso sulla viale dello Scalo San Lorenzo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - reportrai3 : Esclusiva #Report: blitz contro il traffico dei rifiuti a Roma ?? - romamobilita : #Roma #viabilità via Cristoforo Colombo, segnalato incidente con traffico rallentato altezza via di Malafede, in direzione di Ostia. - VAIstradeanas : 15:38 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - muoversintoscan : ??In #A1, rallentamenti per traffico intenso tra #Aglio e il bivio A1-Var in direzione Roma #viabiliTOS #viabiliFI -