Savona | muore a 27 anni in ospedale subito dopo il parto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il bambino è stato trasferito al Gaslini di Genova in gravi condizioni. La Asl 2 Savonese ha avviato un'indagine interna ed è stata avvisata l'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte della giovane donna

Una donna di 27 anniall'ospedale San Paolo didopo aver messo alla luce il figlio, ora ricoverato in prognosi riservata. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata all'ospedale San Paolo di...La visita del presidente aè stata annullata in segno di rispetto per il lutto della famiglia e della città.Il bambino è stato trasferito al Gaslini di Genova in gravi condizioni. La Asl 2 Savonese ha avviato un'indagine interna ed è stata avvisata l'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia per chiar ...SAVONA – Una donna di 27 anni è morta la scorsa notte all’ospedale San Paolo di Savona dopo aver partorito. Il bambino è stato trasferito al Gaslini di Genova in condizioni critiche. In attesa di risc ...