Pd | Lorenzin | nessun sorpasso | Raggi tornerà coi piedi per terra

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – “La futura ex Sindaca di Roma vive in una città ideale, pulita, con i servizi che funzionano, con gli autobus che non bruciano e senza famigliole di cinghiali che passeggiano per strada. Non solo, in questa città ideale Virginiaimmagina addirittura di rivincere le elezioni.” “La realtà, invece, ci dice che non esiste alcundella Sindaca su Gualtieri e che tra dieci giorni lacoiperperchè passerà dal suo ufficio in Campidoglio direttamente ai banchi dell’opposizione dell’Aula Giulio Cesare”. Così in un comunicato Beatrice, Deputata del Partito Democratico e Presidente del Comitato elettorale di Roberto Gualtieri.