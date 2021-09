Meteo d’autunno: torna l’estate a 30 gradi! Ecco dove (Di mercoledì 22 settembre 2021) . Le previsioni aggiornate. Oggi, 22 settembre, entra ufficialmente l’autunno astronomico, ma dopo qualche giornata di pioggia e calo delle temperature, a inizio settimana, nei prossimi giorni tornerà l’estate! Un miglioramento del tempo era stato annunciato dai Meteorologi per la seconda metà della settimana. La rimonta dell’anticiclone L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 22 settembre 2021) . Le previsioni aggiornate. Oggi, 22 settembre, entra ufficialmente l’autunno astronomico, ma dopo qualche giornata di pioggia e calo delle temperature, a inizio settimana, nei prossimi giorni tornerà! Un miglioramento del tempo era stato annunciato dairologi per la seconda metà della settimana. La rimonta dell’anticiclone L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

