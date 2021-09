Marte non potrà mai avere gli oceani o i mari per le nostre colonie, ecco le conclusioni scientifiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) Arriva la sentenza forse definitiva, Marte non potrà mai avere oceani o mari, di conseguenza, se gli umani vorranno un giorno colonizzare il Pianeta Rosso, dovranno attrezzarsi in maniera differente in quanto a riserve idriche. Marte senza acqua (Foto IlMeteo)Ovviamente l’acqua è fondamentale per la vita sulla Terra nonché sugli altri pianeti, e gli scienziati nel corso degli ultimi mesi hanno trovato prove dell’acqua nella storia antica marziana, ma ad oggi non esiste acqua liquida sulla sua superficie. A sentenziarlo, un po’ come un pugno in pancia, è stata una nuova ricerca realizzata dalla Washington University di St. Louis, secondo cui il problema sarebbe da collegare alle dimensioni del pianeta rosso. NON C’E’ ACQUA SU Marte: NIENTE ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Arriva la sentenza forse definitiva,nonmai, di conseguenza, se gli umani vorranno un giorno colonizzare il Pianeta Rosso, dovranno attrezzarsi in maniera differente in quanto a riserve idriche.senza acqua (Foto IlMeteo)Ovviamente l’acqua è fondamentale per la vita sulla Terra nonché sugli altri pianeti, e gli scienziati nel corso degli ultimi mesi hanno trovato prove dell’acqua nella storia antica marziana, ma ad oggi non esiste acqua liquida sulla sua superficie. A sentenziarlo, un po’ come un pugno in pancia, è stata una nuova ricerca realizzata dalla Washington University di St. Louis, secondo cui il problema sarebbe da collegare alle dimensioni del pianeta rosso. NON C’E’ ACQUA SU: NIENTE ...

Advertising

darkovolante1 : @VSannino @ilcontemax24 @annatrieste Si ma il conte dice che, a rimarcarlo anche voi, fate il suo stesso lavoro, pr… - giove_marte : @Smartitina Se Paolo sgarra gli si mandi la GdF per un controllino, non si samai - Lumanthai77 : Possiamo andare su Marte ma non possiamo trovare una cura per il cancro……ma in 9 mesi abbiamo trovato una “cura” pe… - giove_marte : @pizzadifango Speriamo non lo facciamo il 30 febbraio, potrebbe lasciare qualche dubbio - Chicca_Italy_ : @ParcodiGiacomo Ma la signora Dalla Chiesa vive su Marte ed è appena atterrata? Tra l’altro se non ricordo male si… -