Luce dei tuoi occhi è ispirato a una storia vera? Quello che sappiamo

"Luce dei tuoi occhi" è la nuova fiction che andrà in onda per la prima volta questa sera su Canale 5. I protagonisti sono Anna Valle e Giuseppe Zeno, mentre la sceneggiatura è stata curata da Eleonora Fiorini e Davide Sala. La serie, che si articola in dodici episodi (che andranno tutti in onda il mercoledì, ndr), racconta le vicende di Emma Conti, che decide di trasferirsi da Vicenza a New York dopo la perdita della figlia neonata, Alice, avuta con l'ex Davide. Nella "Grande Mela", Emma prova a superare questo grande dolore, riuscendo a farsi apprezzare come ballerina di fama internazionale. Tuttavia, un giorno Emma riceverà una lettera anonima che le dirà che sua figlia è ancora viva e che è diventata una danzatrice proprio come la madre. La donna decide quindi di fare ritorno a Vicenza e diventare insegnante nella scuola di danza ...

