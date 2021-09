Lite a Piazza Piano di Corte, Mastella: “Benevento deve restare una città sicura” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’aggressione in centro storico ed il giovane in condizioni di salute definite gravi dalla stampa pongono sul tavolo della riflessione il tema della sicurezza. Noi non abbiamo abbassato mai la guardia su questo aspetto. E siamo stati aspramente criticati anche in questo. Episodi del genere, anche tragici, avvengono ovunque sempre più di frequente in tante città. Ma a Benevento suona davvero strano che possano verificarsi simili fatti. E non è questione di movida o non movida. È un tema di civiltà. I nostri giovani sono un esempio di correttezza. Quanto accaduto è davvero sconcertante. Per questo auspico un intervento delle forze dell’ordine e della magistratura, cui va il nostro sostegno per fare luce sull’accaduto presto e bene, in maniera anche da scongiurare il ripetersi di simili episodi e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “L’aggressione in centro storico ed il giovane in condizioni di salute definite gravi dalla stampa pongono sul tavolo della riflessione il tema della sicurezza. Noi non abbiamo abbassato mai la guardia su questo aspetto. E siamo stati aspramente criticati anche in questo. Episodi del genere, anche tragici, avvengono ovunque sempre più di frequente in tante. Ma asuona davvero strano che possano verificarsi simili fatti. E non è questione di movida o non movida. È un tema di civiltà. I nostri giovani sono un esempio di correttezza. Quanto accaduto è davvero sconcertante. Per questo auspico un intervento delle forze dell’ordine e della magistratura, cui va il nostro sostegno per fare luce sull’accaduto presto e bene, in maniera anche da scongiurare il ripetersi di simili episodi e ...

