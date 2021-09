Lazio, Reina: «Con Sarri iniziato un nuovo percorso, serve tempo» (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Stiamo iniziando ora un nuovo percorso. Sarri ci chiede di giocare in modo molto diverso. Ci vuole un po’ di pazienza, anche se nella piazza di Roma non è scontato avere pazienza. serve fare tutto per bene ed ottenere risultati”. Lo ha detto Pepe Reina, portiere della Lazio, parlando dal palco del Salone d’onore del CONI dove insieme all’allenatrice della Lazio Women Carolina Morace ha ritirato i premi Manlio Scopigno-Felice Pulici. L’estremo difensore biancoceleste, in particolare, è stato considerato dalla giuria dei premi Scopigno e Pulici come il miglior portiere della Serie A 2020/21. “Il nostro potenziale è forte e noi porteremo avanti il nostro percorso senza ascoltare o vedere ciò che viene detto su di noi”, ha aggiunto il portiere spagnolo ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Stiamo iniziando ora unci chiede di giocare in modo molto diverso. Ci vuole un po’ di pazienza, anche se nella piazza di Roma non è scontato avere pazienza.fare tutto per bene ed ottenere risultati”. Lo ha detto Pepe, portiere della, parlando dal palco del Salone d’onore del CONI dove insieme all’allenatrice dellaWomen Carolina Morace ha ritirato i premi Manlio Scopigno-Felice Pulici. L’estremo difensore biancoceleste, in particolare, è stato considerato dalla giuria dei premi Scopigno e Pulici come il miglior portiere della Serie A 2020/21. “Il nostro potenziale è forte e noi porteremo avanti il nostrosenza ascoltare o vedere ciò che viene detto su di noi”, ha aggiunto il portiere spagnolo ...

