Green pass Lazio, Barillari: "Bloccato all'ingresso consiglio perché senza"

Bloccato all'ingresso del consiglio regionale del Lazio perché senza Green pass. E' quanto denuncia il consigliere regionale Davide Barillari, che stamattina è arrivato alla Pisana per partecipare alla seduta straordinaria del consiglio regionale del Lazio ma si è ritrovato Bloccato dal personale addetto alla vigilanza. "Stamattina sono stato Bloccato fisicamente perché non in possesso del Green pass obbligatorio. Chiedo sia permesso l'accesso all'aula a tutti i consiglieri vaccinati o meno, prima del 15 ottobre, così come previsto", ha detto in collegamento video l'ex M5s.

