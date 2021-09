Green pass | codici copiati o tamponi falsi | così i No Vax tentano di aggirarlo ma partono le prime denunce

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - Valenti44837922 : RT @Candida54958715: @gabrielepx @Valenti44837922 Io lo ho avuto. E considero il vaccino e il green pass un abominio, e la volontà di deci… - flamanc24 : RT @La7tv: 'C'è un concetto di libertà non chiaro, per rendere libero questo Paese sono morte migliaia di persone. Se tu esci, quella tua l… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Ieri alla Camera è andato in scena il voto sul decreto, e a disertare è stato il 40% dei deputati del Carroccio mostrando la solita propensione verso l'elettorato no - vax e complottista. Tuttavia Salvini ha voluto dire la sua: "I parlamentari ...Andrò con Michetti ma non farò mai attacchi di tipo personale, ma le forze che sostengono Michetti sono forze contro il Governo Draghi, contro l'Europa, contro il, e Roma non può essere ...Il decreto legge che rende obbligatorio il Green Pass sui luoghi di lavoro arriva in Gazzetta Ufficiale. Scompare la sospensione. Al via dal 15 ottobre ...Ore 14.08 — Germania, niente salario ai non vaccinati in quarantena In Germania le persone non vaccinate che si trovano in quarantena per Covid non riceveranno lo stipendio.Lo hanno deciso i ministri ...