Giustizia, “l’intervento più difficile” di Renzi: “Non mi conviene parlare, ma è un dovere morale”. Il contenuto? Solo banalità su toghe e politica (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non può essere un avviso di garanzia a bloccare una carriera. Le garanzie dei parlamentari sono costantemente ignorate da un utilizzo mediatico della magistratura e delle indagini”. Dopo aver annunciato con ore di anticipo di voler tenere “uno degli interventi più difficili” della sua carriera, in Senato Matteo Renzi partorisce un discorsetto di pochi minuti, in cui se la prende con bersagli quasi scontati – l’uso politico della Giustizia, lo strapotere delle correnti, la guerra tra toghe intorno al caso Amara – ma senza far comprendere fino in fondo dove voglia andare a parare. Di certo la dichiarazione di voto sulla riforma Cartabia è un puro pretesto: “È un ottimo primo passo, che ti toglie da dove sei, cioè dalla riforma Bonafede, ma non ti porta ancora dove devi andare. Siamo nel momento più tragico della storia del potere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non può essere un avviso di garanzia a bloccare una carriera. Le garanzie dei parlamentari sono costantemente ignorate da un utilizzo mediatico della magistratura e delle indagini”. Dopo aver annunciato con ore di anticipo di voler tenere “uno degli interventi più difficili” della sua carriera, in Senato Matteopartorisce un discorsetto di pochi minuti, in cui se la prende con bersagli quasi scontati – l’uso politico della, lo strapotere delle correnti, la guerra traintorno al caso Amara – ma senza far comprendere fino in fondo dove voglia andare a parare. Di certo la dichiarazione di voto sulla riforma Cartabia è un puro pretesto: “È un ottimo primo passo, che ti toglie da dove sei, cioè dalla riforma Bonafede, ma non ti porta ancora dove devi andare. Siamo nel momento più tragico della storia del potere ...

