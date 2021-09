GF Vip 2021, Sophie stronca Davide Silvestri: «Quattordicenne che sbatte i piedi, interessato a fare amicizia solo con i più forti» – Video (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sophie (US Endemol Shine) Al Grande Fratello Vip 2021, Sophie Codegoni non prova simpatia nei confronti Davide Silvestri. Nelle scorse ore, l’ex tronista si è infatti espressa in maniera molto critica sull’attore, paragonandolo a un ragazzino e ammettendo che, al di là del reality, non uscirebbe con lui nemmeno per una cena tra amici. Il discorso ha preso il via quando Raffaella Fico ha fatto presente a Sophie di “parlare zero” con Davide. La napoletana, che non si era nemmeno accorta del suo pianto appena è finito al televoto con Tommaso Eletti, ha poi spiegato ulteriormente il suo punto di vista sul coinquilino: “Io l’ho votato perché è l’unico con il quale non ho parlato. (…) Stamattina mi sono flashata. Perché io l’avevo salutato e sono convinta che lui o non ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 settembre 2021)(US Endemol Shine) Al Grande Fratello VipCodegoni non prova simpatia nei confronti. Nelle scorse ore, l’ex tronista si è infatti espressa in maniera molto critica sull’attore, paragonandolo a un ragazzino e ammettendo che, al di là del reality, non uscirebbe con lui nemmeno per una cena tra amici. Il discorso ha preso il via quando Raffaella Fico ha fatto presente adi “parlare zero” con. La napoletana, che non si era nemmeno accorta del suo pianto appena è finito al televoto con Tommaso Eletti, ha poi spiegato ulteriormente il suo punto di vista sul coinquilino: “Io l’ho votato perché è l’unico con il quale non ho parlato. (…) Stamattina mi sono flashata. Perché io l’avevo salutato e sono convinta che lui o non ...

