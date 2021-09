Francesco Monte è tornato single: è finita con Isabella (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo la batosta presa da Cecilia Rodriguez e archiviata la breve storia con Giulia Salemi, Francesco Monte due anni fa si è messo con Isabella De Candia. Da qualche tempo però circolavano dei rumor su una presunta crisi tra i due e oggi il settimanale Chi ha parlato addirittura di “rottura”. “Monte torna single. La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è davvero finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui sotto, sotto, spera ancora in un bel ritorno di fiamma”. Lui ci spera, ma Isabella ha preso la sua decisione… La nuova vita di Francesco Monte con Isabella De Candia a Formentera#GrandeFratello #GFVIP ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo la batosta presa da Cecilia Rodriguez e archiviata la breve storia con Giulia Salemi,due anni fa si è messo conDe Candia. Da qualche tempo però circolavano dei rumor su una presunta crisi tra i due e oggi il settimanale Chi ha parlato addirittura di “rottura”. “torna. La relazione trae la modellaDe Candia è davverodopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui sotto, sotto, spera ancora in un bel ritorno di fiamma”. Lui ci spera, maha preso la sua decisione… La nuova vita diconDe Candia a Formentera#GrandeFratello #GFVIP ...

Advertising

StraNotizie : Francesco Monte è tornato single: è finita con Isabella - sissiago : @senzaniente_ @sbetz10 Francesco Monte - _hayalperestx : @feritbeyx ma hai letto che simona oggi ha avuto il privilegio di camminare vicino a Francesco Monte e non lo ha ne… - Maecenartis : Le mie amiche: 'ma non ti sei accorta che stavi camminando a fianco di Francesco monte?' io: - Maecenartis : Cioè raga oggi mi è passato accanto Francesco Monte e io non me ne sono accorta perché stavo ascoltando la musica e guardando il telefono -