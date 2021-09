D' Aversa | voglio una Samp feroce col Napoli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La prima vittoria in campionato a Empoli ha portato punti pesanti e tanto entusiasmo in casaanche se dietro l'angolo c'è la sfida in programma domani al Ferraris col: "Spalletti sta ...

... limitando gli errori e portando in campo intensità e determinazione", ha detto Roberto D', tecnico della Sampdoria ai media ufficiali del club. Le buone notizie riguardano il centrocampista ...... limitando gli errori e portando in campo intensità e determinazione", ha detto Roberto D', tecnico della Sampdoria ai media ufficiali del club. Le buone notizie riguardano il centrocampista ...Vista così, sembrerebbe una squadra senza punti deboli ma noi dovremo essere bravi a scoprire qualche lacuna nella loro organizzazione di gioco, limitando gli errori e portando in campo intensità e ...La vittoria sull'Empoli rilancia la Sampdoria di Roberto D'Aversa, che scenderà in campo domani contro il Napoli per confermare le belle cose fatte vedere in toscana ...